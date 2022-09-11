Cоперники "Карабаха" по Лиге Европы сыграли вничью в своих чемпионатах

Состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором соперник «Карабаха» по Лиге Европы «Фрайбург» в своих стенах принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион».

Состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором соперник «Карабаха» по Лиге Европы «Фрайбург» в своих стенах принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион».

Как передает Report, за все 90 минут встречи команды забитыми мячами отметиться не смогли и матч завершился безголевой ничьей.

После этой ничьей «Фрайбург» упустил возможность возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Команда набрала 13 очков и поднялась лишь на вторую строчку, уступая лидирующему «Униону» одно очко.

«Олимпиакос» принимал «Волос» в рамках IV тура Суперлиги Греции. Матч закончился со счетом 1:1. На 29-й минуте в составе гостей отличился Огнен Озегович, а на 76-й - Юсуф Эль-Араби.

«Олимпиакос» увеличил количество очков до 8, заняв третье место.