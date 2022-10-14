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CIES: "Карабах" большую часть игры проводит в нападении

CIES: "Карабах" большую часть игры проводит в нападении Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг команд, забивших наибольшее число голов в национальных лигах.
Футбол
14 октября 2022 г. 14:51
CIES: Карабах большую часть игры проводит в нападении

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг команд, забивших наибольшее число голов в национальных лигах.

Report со ссылкой на официальный сайт CIES сообщает, что представитель Азербайджана "Карабах" занял 4-е место.

Одержав победы во всех 8 играх Премьер-лиги в текущем сезоне, представитель Агдама с показателем в 65,9% по каждой игре, уступает только украинскому "Шахтеру" (Донецк), английскому "Манчестер Сити" и португальской "Бенфике".

Кроме того, агдамцы заняли 14-е место (214,1) по среднему количеству пасов у штрафной площадки соперника и последнее - по количеству передач у своей штрафной площадки. А это значит, что чемпион Азербайджана большую часть игры проводит в нападении.

Кроме того, "Карабах" занимает 44-е место по среднему количеству точных передач (86,7%).

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" hücum bölgəsində ən çox oynayan komandadır

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