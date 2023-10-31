ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела третий, заключительный матч группы G чемпионата мира в ОАЭ.
Как передает Report, команда Эльшада Гулиева встречалась со сборной Кувейта.
Поединок завершился победой азербайджанских футболистов со счетом 3:1.
Ранее были обыграны Ирак (2:0) и Египет (4:1).
Таким образом Азербайджан вышел в 1/8 финала турнира в качестве лидера своей группы. Соперником нашей сборной станет команда, занявшая второе место в группе H. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 18:30 по бакинскому времени.