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ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы

ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела третий, заключительный матч группы G чемпионата мира в ОАЭ.
Футбол
31 октября 2023 г. 22:45
ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела третий, заключительный матч группы G чемпионата мира в ОАЭ.

Как передает Report, команда Эльшада Гулиева встречалась со сборной Кувейта.

Поединок завершился победой азербайджанских футболистов со счетом 3:1.

Ранее были обыграны Ирак (2:0) и Египет (4:1).

Таким образом Азербайджан вышел в 1/8 финала турнира в качестве лидера своей группы. Соперником нашей сборной станет команда, занявшая второе место в группе H. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 18:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycan minifutbol millisi qrup birincisi kimi 1/8 finala yüksəlib

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