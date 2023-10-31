ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы

ЧМ: Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала в качестве лидера группы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела третий, заключительный матч группы G чемпионата мира в ОАЭ.

https://static.report.az/photo/39970d04-8fa2-3c7a-9a20-6532b172185c.jpg https://static.report.az/photo/39970d04-8fa2-3c7a-9a20-6532b172185c.jpg

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела третий, заключительный матч группы G чемпионата мира в ОАЭ. Как передает Report, команда Эльшада Гулиева встречалась со сборной Кувейта. Поединок завершился победой азербайджанских футболистов со счетом 3:1. Ранее были обыграны Ирак (2:0) и Египет (4:1). Таким образом Азербайджан вышел в 1/8 финала турнира в качестве лидера своей группы. Соперником нашей сборной станет команда, занявшая второе место в группе H. Встреча состоится 1 ноября и начнется в 18:30 по бакинскому времени. Подпишитесь на наш Telegram канал