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ЧМ-2026: Месси оформил дубль в победном матче с Перу

ЧМ-2026: Месси оформил дубль в победном матче с Перу В Лиме (Перу) на стадионе "Насьональ" завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором встретились сборная Аргентины и Перу.
Футбол
18 октября 2023 г. 08:37
ЧМ-2026: Месси оформил дубль в победном матче с Перу

В Лиме (Перу) на стадионе "Насьональ" завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке, в котором встретились сборные Аргентины и Перу.

Как передает Report, гости победили со счетом 2:0.

Легендарный нападающий Лионель Месси забил оба гола. Он открыл счёт на 32-й минуте, а затем оформил дубль на 42-й минуте с передачи полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Таким образом, Аргентина упрочила свое лидерство в группе. Победители чемпионата мира-2022 не потеряли ни одного очка за четыре матча, в том числе не пропустив ни одного гола.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории на турнире примут участие 48 сборных. От Южной Америки на соревнования поедут шесть сборных, а седьмая попробует отобраться на ЧМ через плей-офф.

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