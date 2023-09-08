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ЧМ-2026: Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором

ЧМ-2026: Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором В Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспучио Либерти" завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Аргентиной и Эквадором.
Футбол
8 сентября 2023 г. 07:14
ЧМ-2026: Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором

В Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспучио Либерти" завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Аргентиной и Эквадором.

Как передает Report, действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол у хозяев поля забил нападающий "Интер Майами" Лионель Месси на 78-й минуте.

В отборочном турнире в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025-го.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нем также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путевки на ЧМ.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.

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