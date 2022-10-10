ЧМ-2024: Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу

Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на предстоящий отборочный матч ЧМ-2024 против сборной Греции в Афинах (11 октября).

Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на предстоящий отборочный матч ЧМ-2024 против сборной Греции в Афинах (11 октября).

Как передает Report, наставник команды Жозе Алесио включил в состав 14 футзалистов, которые сегодня ночью отправятся в Грецию.

Вратари: Эмин Кюрдов ("Нефтчи"), Ровшан Гусейнли ("Араз-Нахчыван");

Полевые игроки: Иса Атаев, Хатаи Багиров (оба – "Бешикташ Гент", Бельгия), Фелипиньо, Хазар Агалызаде, Октай Рустамли (все - "Араз-Нахчыван"), Амир Шожаи, Хади Ахмади (обо - "Байтерек", Казахстан), Амадеу ("Марреко", Бразилия), Рафаэль Вилела ("Кайрат", Казахстан), Галло ("Бинтанг Тимур", Индонезия), Финео, Тьяго Болинья ("Спортинг Париж", Франция).