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ЧМ-2024: Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу

ЧМ-2024: Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на предстоящий отборочный матч ЧМ-2024 против сборной Греции в Афинах (11 октября).
Футбол
10 октября 2022 г. 02:09
ЧМ-2024: Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу

Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на предстоящий отборочный матч ЧМ-2024 против сборной Греции в Афинах (11 октября).

Как передает Report, наставник команды Жозе Алесио включил в состав 14 футзалистов, которые сегодня ночью отправятся в Грецию.

Вратари: Эмин Кюрдов ("Нефтчи"), Ровшан Гусейнли ("Араз-Нахчыван");

Полевые игроки: Иса Атаев, Хатаи Багиров (оба – "Бешикташ Гент", Бельгия), Фелипиньо, Хазар Агалызаде, Октай Рустамли (все - "Араз-Нахчыван"), Амир Шожаи, Хади Ахмади (обо - "Байтерек", Казахстан), Амадеу ("Марреко", Бразилия), Рафаэль Вилела ("Кайрат", Казахстан), Галло ("Бинтанг Тимур", Индонезия), Финео, Тьяго Болинья ("Спортинг Париж", Франция).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Afinaya 14 futzalçı ilə yollanır

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