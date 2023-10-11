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ЧМ-2024: Cборная Азербайджана в очередной раз проиграла Казахстану

ЧМ-2024: Cборная Азербайджана в очередной раз проиграла Казахстану 19:30
Футбол
11 октября 2023 г. 20:35
ЧМ-2024: Cборная Азербайджана в очередной раз проиграла Казахстану

Сборная Азербайджана по футзалу провела очередной матч на элитном этапе ЧМ-2024.

Как сообщает Report, наша сборная, которая выступает в группе А, встретилась со сборной Казахстана в IV туре чемпионата.

Команда под руководством Виталия Борисова, которая пять дней назад проиграла в Баку сопернику (2:4), и на этот раз потерпела поражение.

Встреча, состоявшаяся во дворце Джекпе-Джек в Астане, завершилась победой соперника со счетом 3:2.

Казахстанская сборная лидирует в группе с 12 очками. Коллектив под руководством Борисова занял третье место с 3 очками.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2024: Azərbaycan millisi növbəti dəfə Qazaxıstana uduzub

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