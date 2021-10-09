ЧМ-2022: В отборочном раунде пройдут еще 14 матчей

Сегодня состоятся другие матчи 7-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.

Сегодня состоятся другие матчи 7-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.

Как сообщает Report, во второй день в 6 группах будут сыграны 14 матчей.

В группе А Азербайджан примет Ирландию, а Люксембург - Сербию. Сборная Португалии в товарищеском матче встретится с Катаром.

В группе B Косово принимает Швецию, а Греция - Грузию.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VII тур

9 октября

Группа А.

20:00. Азербайджан - Ирландия

22:45. Люксембург - Сербия

Очки: Португалия - 13 (5 игр), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 2 (5), Азербайджан - 1 (5).

Группа В.

20:00. Швеция - Косово

20:00 Грузия - Греция

Очки: Испания - 13 (6 матчей), Швеция - 9 (4), Греция - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузия - 1 (5).

Группа C.

17:00. Литва - Болгария

22:45. Швеция - Северная Ирландия

Очки: Италия 14 (6 матчей), Швейцария - 8 (4), Северная Ирландия - 5 (4), Болгария - 5 (5), Литва - 0 (5).

Группа D.

17:00. Казахстан - Босния и Герцеговина

20:00. Финляндия - Украина

Очки: Франция - 12 (6 игр), Украина - 5 (5), Финляндия - 5 (4), Босния и Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5).

Группа F.

20:00. Шотландия - Израиль

22:45. Фарерские острова - Австрия

22:45. Молдова - Дания

Очки: Дания - 18, Шотландия - 11, Израиль - 10, Австрия - 7, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Группа I.

22:45. Венгрия - Албания

22:45. Польша - Сан-Марино

22:45. Андорра - Англия

Очки: Англия - 16, Албания - 12, Польша - 11, Венгрия - 10, Анорра - 3, Сан-Марино - 0

Товарищеская встреча

23:15. Португалия - Катар