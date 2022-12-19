ЧМ-2022 в Катаре стал третьим по посещаемости в истории турнира

Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, прошедшего в Катаре, посетили более 3,4 млн болельщиков.

Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, прошедшего в Катаре, посетили более 3,4 млн болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные о числе зрителей, побывавших на 64 играх турнира, опубликованные на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Суммарное число зрителей, побывавших на 64 матчах чемпионата мира - 2022, составило 3 млн 404 тыс. 252 болельщика. В среднем на каждой из игр побывал 53 191 зритель. Самыми посещаемыми стали три игры на Национальном стадионе в Лусаиле. Аншлаг собрали матч группового этапа Аргентина - Мексика (2:0), полуфинал Аргентина - Хорватия (3:0) и финал турнира Аргентина - Франция (3:3, 4:2 - по пенальти).

Чемпионат мира в Катаре по посещаемости превосходят только мировые первенства 1994 и 2014 годов в США и Бразилии - их посетили 3 млн 568 тыс. 567 и 3 млн 441 тыс. 450 человек соответственно.

Примечательно, что на матче открытия чемпионата мира между сборными Катара и Эквадора (0:2) 20 ноября было объявлено о присутствии на игре 67 372 болельщиков при заявленной вместимости стадиона "Аль-Байт" в 60 тыс. человек. Позднее в ФИФА данное обстоятельство объяснили тем, что заявленная вместимость стадионов чемпионата мира в Катаре является рекомендуемой для заполнения объектов, исходя из чего превышения изначальных значений допустимы.