ЧМ-2022: В Европе пройдут заключительные матчи отборочного раунда

Сегодня завершится отборочный раунд европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Сегодня завершится отборочный раунд европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, в заключительный день X тура в группах D, E и G состоятся 7 матчей. Тем самым определятся последние команды, которые выйдут в финал и плей-офф.

Самые интересные игры вечера пройдут в группе E. Сборная Нидерландов, возглавляющая группу с 20 очками, дома встретится с Норвегией. В другой встрече Турция сыграет с Черногорией. Имея в активе по 18 очков, обе команды также сохраняют шансы напрямую попасть на ЧМ-2022.

ЧМ-2022, отборочный раунд

X тур

16 ноября

Группа D.

23:45. Финляндия - Франция

23:45. Босния и Герцеговина - Украина

Очки: Франция - 15 (7 игр), Финляндия - 11 (7), Украина - 9 (7), Босния и Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8).

Группа E.

23:45. Уэльс - Бельгия

23:45. Чешская Республика - Эстония

Очки: Бельгия - 19 (7 игр), Уэльс - 14 (7), Чехия - 11 (7), Эстония - 4 (7), Беларусь - 3 (8).

Группа G.

23:45. Гибралтар - Латвия

23:45. Черногория - Турция

23:45. Нидерланды - Норвегия.

Очки: Нидерланды - 20, Турция - 18, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 6, Гибралтар - 0.

Ранее сборные Германии, Дании, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии, Испании, Англии и Швейцарии квалифицировались на ЧМ-2022 в европейской зоне. В плей-оффе сыграют Португалия, Швеция, Шотландия, Россия, Северная Македония, Италия и Польша.