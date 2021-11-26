О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЧМ-2022: В Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей

ЧМ-2022: В Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Футбол
26 ноября 2021 г. 07:53
ЧМ-2022: В Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет в швейцарском Цюрихе, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Перед жеребьевкой команды разделились на две корзины. Среди 10 победителей групп 6 команд с лучшими результатами оказались среди сеяных. Эти команды проведут плей-офф. Вторая из остальных 4 групп и 2 команды из Лиги Наций находятся в корзине несеяных.

Россия и Украина не могут конкурировать по политическим вопросам.

Сеяные

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеяные

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

Отметим, что 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. Полуфинальные матчи состоятся 24-25 марта 2022 года, а финальные - 28-29 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq

Другие новости из категории

Барселона потеряла Золотого мальчика до конца 2021 года
"Барселона" потеряла "Золотого мальчика" до конца 2021 года
26 ноября 2021 г. 06:23
Рейтинг УЕФА: Азербайджан сохранил свою позицию
Рейтинг УЕФА: Азербайджан сохранил свою позицию
26 ноября 2021 г. 02:49
Лига конференций: Еще шесть команд вышли в 1/8 финала
Лига конференций: Еще шесть команд вышли в 1/8 финала
26 ноября 2021 г. 01:54
В итальянском Неаполе открыли памятник Марадоне
В итальянском Неаполе открыли памятник Марадоне
26 ноября 2021 г. 01:35
Гурбан Гурбанов: У меня нет претензий к своим подопечным
Гурбан Гурбанов: У меня нет претензий к своим подопечным
26 ноября 2021 г. 00:33
Хеннинг Берг: Мы знали силу Карабаха
Хеннинг Берг: Мы знали силу "Карабаха"
26 ноября 2021 г. 00:14
Лига Европы: Галатасарай вышел в следующий раунд
ВидеоЛига Европы: "Галатасарай" вышел в следующий раунд
25 ноября 2021 г. 23:44
Лига конференций: Карабах упускает победу на последней минуте
ВидеоЛига конференций: "Карабах" упускает победу на последней минуте
25 ноября 2021 г. 23:38
Манчестер Юнайтед договорился с Рангником о контракте до конца сезона
"Манчестер Юнайтед" договорился с Рангником о контракте до конца сезона
25 ноября 2021 г. 20:48
Футболист Аякса вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Футболист "Аякса" вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
25 ноября 2021 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi