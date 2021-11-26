ЧМ-2022: В Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет в швейцарском Цюрихе, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Перед жеребьевкой команды разделились на две корзины. Среди 10 победителей групп 6 команд с лучшими результатами оказались среди сеяных. Эти команды проведут плей-офф. Вторая из остальных 4 групп и 2 команды из Лиги Наций находятся в корзине несеяных.

Россия и Украина не могут конкурировать по политическим вопросам.

Сеяные

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеяные

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

Отметим, что 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. Полуфинальные матчи состоятся 24-25 марта 2022 года, а финальные - 28-29 марта.