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ЧМ-2022: Украина вышла в финал стыкового турнира

ЧМ-2022: Украина вышла в финал стыкового турнира Футболисты сборной Украины пробились в финал плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, обыграв на выезде команду Шотландии.
Футбол
2 июня 2022 г. 00:44
ЧМ-2022: Украина вышла в финал стыкового турнира

Футболисты сборной Украины пробились в финал плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, обыграв на выезде команду Шотландии.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. В составе победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (49) и Артем Довбик (90+5). У шотландцев отличился Каллум Макгрегор (79).

Изначально матч должен был пройти в марте, но его перенесли на июнь из-за событий в Украине.

В финале плей-офф украинская сборная сыграет с командой Уэльса 5 июня.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Ukrayna Şotlandiyanı məğlub edərək Uelsə rəqib olub

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