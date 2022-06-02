ЧМ-2022: Украина вышла в финал стыкового турнира

Футболисты сборной Украины пробились в финал плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, обыграв на выезде команду Шотландии.

Футболисты сборной Украины пробились в финал плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, обыграв на выезде команду Шотландии.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. В составе победителей мячи забили Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (49) и Артем Довбик (90+5). У шотландцев отличился Каллум Макгрегор (79).

Изначально матч должен был пройти в марте, но его перенесли на июнь из-за событий в Украине.

В финале плей-офф украинская сборная сыграет с командой Уэльса 5 июня.