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ЧМ-2022: Удар азербайджанского футболиста сравнили с приемом из кунг-фу

ЧМ-2022: Удар азербайджанского футболиста сравнили с приемом из кунг-фу 10:06
Футбол
12 ноября 2021 г. 10:48
ЧМ-2022: Удар азербайджанского футболиста сравнили с приемом из кунг-фу

Грубое поведение футболиста сборной Азербайджана Теллура Муталлимова в игре против Люксембурга в отборочном матче турнира ЧМ-2022 сравнили с приемом из кунг-фу.

Как передает Report, издание Krone.at назвало удар ногой 26-летнего полузащитника "Сумгайыта" по Оливье Тиллю жестоким:

Издание отмечает, что разговоры о том, что потерявший мяч Муталлимов не заметил игрока соперника и поднял ногу почти на высоту его груди, являются глупостью.

Встреча завершилась проигрышем сборной Азербайджана со счетом 1:3. Теллур Муталлимов на 21-й минуте допустил грубость в отношении Оливье Тилля, и получив красную карточку, был удален с поля.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Azərbaycanlı futbolçunun zərbəsi kunq-fu ilə müqayisə olunub

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