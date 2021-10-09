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ЧМ-2022: Турция теряет очки, трудные победы Германии и Нидерландов

ЧМ-2022: Турция теряет очки, трудные победы Германии и Нидерландов Стартовал седьмой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.
Футбол
9 октября 2021 г. 00:50
ЧМ-2022: Турция теряет очки, трудные победы Германии и Нидерландов

Стартовал седьмой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Как передает Report, в первый день в группах E, G, H и J состоялись 11 матчей.

В группе G сборная Турции провела свой первый матч под руководством нового главного тренера Стефана Кунца после ухода Шенола Гюнеша. Матч завершился со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первой половине матча. Керем Актюркоглу открыл счет, а игрок гостей Кристиан Торстведт восстановил равновесие.

В остальных матчах этой группы Черногория обыграла Гибралтар, а Нидерланды - Латвию.

В группе H Мальта дома уступила Словении, а Кипр - Хорватии. Россия дома обыграла Словакию.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VII тур

8 октября

Группа E.

22:45. Эстония - Беларусь - 2:0

22:45. Чехия - Уэльс - 2:2

Очки: Бельгия - 16 (6 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 1 (4).

Группа G.

22:45. Гибралтар - Черногория - 0:3

22:45. Латвия - Нидерланды - 0:1

22:45. Турция - Норвегия - 1:1

Очки: Нидерланды - 13, Норвегия - 13, Турция - 11, Черногория - 8, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Группа H

22:45. Мальта - Словения - 0:4

22:45. Кипр - Хорватия - 0:3

22:45. Россия - Словакия - 1:0

Очки: Хорватия - 13, Россия - 13, Словакия - 9, Словения - 7, Мальта - 4, Кипр - 4.

Группа J

22:45. Лихтенштейн - Северная Македония - 0:4

22:45. Исландия - Армения - 1:1

22:45. Германия - Румыния - 2:1

Очки: Германия - 15, Армения - 11, Румыния - 10, Северная Македония - 9, Исландия - 4, Лихтенштейн - 1.

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