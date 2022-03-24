ЧМ-2022: Турция сыграет с Португалией

Сегодня стартуют футбольные матчи плей-офф ЧМ-2022 в европейской зоне.

Сегодня стартуют футбольные матчи плей-офф ЧМ-2022 в европейской зоне.

Как передает Report, состоятся четыре из шести запланированных игр.

Сборная России, которая сыграет с Польшей, исключена из всех соревнований под флагом ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине. По этой причине команда под руководством Валерия Карпина потерпела техническое поражение.

Сборная Турции будет гостем Португалии. Поединок на стадионе "Драгау" начнется в 23:45 по бакинскому времени.

ЧМ-2022, плей-офф

Полуфинал

24 марта

23:45. Уэльс - Австрия

23:45. Швеция - Чехия

23:45. Италия - Северная Македония

23:45. Португалия - Турция.

Отметим, что после полуфинальных и финальных матчей плей-офф будут известны еще 3 сборные.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.