ЧМ-2022: Турция сыграет с Португалией

Сегодня стартуют футбольные матчи плей-офф ЧМ-2022 в европейской зоне.
Как передает Report, состоятся четыре из шести запланированных игр.
Сборная России, которая сыграет с Польшей, исключена из всех соревнований под флагом ФИФА и УЕФА из-за войны в Украине. По этой причине команда под руководством Валерия Карпина потерпела техническое поражение.
Сборная Турции будет гостем Португалии. Поединок на стадионе "Драгау" начнется в 23:45 по бакинскому времени.
ЧМ-2022, плей-офф
Полуфинал
24 марта
23:45. Уэльс - Австрия
23:45. Швеция - Чехия
23:45. Италия - Северная Македония
23:45. Португалия - Турция.
Отметим, что после полуфинальных и финальных матчей плей-офф будут известны еще 3 сборные.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.