ЧМ-2022: Турция против Латвии, Португалия против Люксембурга

Сегодня стартует третий раунд отборочного турнира в европейской зоне к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.
Как передает Report, в первом матче тура пройдут 10 встречах в 4 группах.
В группе А, где сборная Азербайджана сегодня примет команду Сербии, также будут встречаться Португалия и Люксембург. Также в этой группе в товарищеском матче сыграют Ирландия и Катар.
В группе E Чехия сыграет с Уэльсом, а Беларусь - с Бельгией.
В группе G Турция, которая пока идет без потерь, попытается продолжить победную серию с командой Латвии. В этой же группе также пройдут матчи Нидерланды-Гибралтар и Черногория-Норвегия.
ЧМ-2022, отборочный турнир
III тур
30 марта
Группа А.
20:00. Азербайджан - Сербия
22:45. Люксембург - Португалия
Товарищеский матч
22:45. Катар - Ирландия
Турнирное положение: Сербия - 4, Португалия - 4, Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ирландия - 0
Группа E.
22:45. Уэльс - Чехия
22:45. Бельгия - Беларусь
Турнирное положение: Чехия - 4, Бельгия - 4, Беларусь - 3 (1), Уэльс - 0 (1), Эстония - 0
Группа G
22:45. Гибралтар - Нидерланды
22:45. Черногория - Норвегия
22:45. Турция - Латвия
Турнирное положение: Турция - 6, Черногория - 6, Нидерланды - 3, Норвегия - 3, Латвия - 0, Гибралтар - 0.
Группа H
20:00. Кипр - Словения
22:45. Словакия - Россия
22:45. Хорватия - Мальта
Турнирное положение: Россия - 6, Словения - 3, Хорватия - 3, Словакия - 2, Кипр - 1, Мальта - 1.