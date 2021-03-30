ЧМ-2022: Турция против Латвии, Португалия против Люксембурга

Сегодня стартует третий раунд отборочного турнира в европейской зоне к Чемпионату мира по футболу в 2022 году

Сегодня стартует третий раунд отборочного турнира в европейской зоне к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Как передает Report, в первом матче тура пройдут 10 встречах в 4 группах.

В группе А, где сборная Азербайджана сегодня примет команду Сербии, также будут встречаться Португалия и Люксембург. Также в этой группе в товарищеском матче сыграют Ирландия и Катар.

В группе E Чехия сыграет с Уэльсом, а Беларусь - с Бельгией.

В группе G Турция, которая пока идет без потерь, попытается продолжить победную серию с командой Латвии. В этой же группе также пройдут матчи Нидерланды-Гибралтар и Черногория-Норвегия.

ЧМ-2022, отборочный турнир

III тур

30 марта

Группа А.

20:00. Азербайджан - Сербия

22:45. Люксембург - Португалия

Товарищеский матч

22:45. Катар - Ирландия

Турнирное положение: Сербия - 4, Португалия - 4, Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ирландия - 0

Группа E.

22:45. Уэльс - Чехия

22:45. Бельгия - Беларусь

Турнирное положение: Чехия - 4, Бельгия - 4, Беларусь - 3 (1), Уэльс - 0 (1), Эстония - 0

Группа G

22:45. Гибралтар - Нидерланды

22:45. Черногория - Норвегия

22:45. Турция - Латвия

Турнирное положение: Турция - 6, Черногория - 6, Нидерланды - 3, Норвегия - 3, Латвия - 0, Гибралтар - 0.

Группа H

20:00. Кипр - Словения

22:45. Словакия - Россия

22:45. Хорватия - Мальта

Турнирное положение: Россия - 6, Словения - 3, Хорватия - 3, Словакия - 2, Кипр - 1, Мальта - 1.