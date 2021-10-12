ЧМ-2022։ Турция побеждает, Германия завоевала путевку в финальную стадию

Стартовал 8-й тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Стартовал VIII тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Как передает Report, в первый день в группах E, G, H и J было сыграно 11 матчей.

В группе E Эстония дома уступила Уэльсу, а Беларусь Чехии.

В группе G сборная Латвии принимала Турцию. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. На 70-й минуте Мерих Демирал забил автогол. Шесть минут спустя Сердар Дурсун восстановил равновесие. Точку в матче поставил с пенальти на 9-й минуте добавленного времени Бурак Йылмаз. После этого результата сборная Турции сохранила позиции на третьем месте, набрав 15 очков.

Сборная Германии в группе J со счетом 4:0 обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Скопье.

Голы забили Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70, 73), Джамаль Мусиала (83). По итогам восьми матчей немцы набрали 21 очко, обеспечили себе первое место в группе и стали первой европейской командой, вышедшей на чемпионат мира 2022 года.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VIII тур

11 октября

Группа E.

22:45. Беларусь - Чехия - 0:2

22:45. Эстония - Уэльс - 0:1

Очки: Бельгия - 16 (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).

Группа G.

22:45. Латвия - Турция - 1:2

22:45. Нидерланды - Гибралтар - 6:0

22:45. Норвегия - Черногория - 2:0

Очки: Нидерланды - 19, Норвегия - 17, Турция - 15, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Группа H.

20:00. Кипр - Мальта - 2:2

22:45. Словения - Россия - 1:2

22:45. Хорватия - Словакия - 2:2

Очки: Россия - 19, Хорватия - 17, Словакия - 10, Словения - 10, Мальта - 5, Кипр - 5.

Группа J.

22:45. Северная Македония - Германия - 0:4

22:45. Румыния - Армения - 1:0

22:45. Исландия - Лихтенштейн - 4:0

Очки: Германия - 21, Румыния - 13, Северная Македония - 12, Армения - 12, Исландия - 8, Лихтенштейн - 1.