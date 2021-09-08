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ЧМ-2022: Турция крупно уступает Нидерландам, Сербия теряет очки

ЧМ-2022: Турция крупно уступает Нидерландам, Сербия теряет очки Стартовал VI тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.
Футбол
8 сентября 2021 г. 01:26
ЧМ-2022: Турция крупно уступает Нидерландам, Сербия теряет очки

Стартовал VI тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, в первый день в 5 группах состоялось 13 матчей.

Сборная Азербайджана принимала Португалию и проиграла со счетом 0:3. В другом матче группы А Сербия не смогла сломить сопротивление Ирландии на выезде - 1:1.

В группе F сборная Дании отправила 5 безответных мячей в ворота команды Израиля, одержав 6-ю победу.

В группе D сборная Франции обыграла Финляндию со счетом 2։0 благодаря дублю нападающего Антуана Гризманна и с 12-ю очками возглавляет турнирную таблицу.

В группе G сборная Голландии разгромила Турцию со счетом 6։1. Автором хет-трика стал Мемфис Депай.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VI тур

4 сентября

Группа А

20:00. Азербайджан - Португалия - 0:3

22:45. Ирландия - Сербия - 1:1

Очки: Португалия - 13, Сербия - 11, Люксембург - 6 (4 игры), Ирландия - 2, Азербайджан - 1.

Группа D

22:45. Босния и Герцеговина - Казахстан - 2:1

22:45. Франция - Финляндия - 2:0

Очки: Франция - 12 (6 матчей), Украина - 5 (5), Финляндия - 5 (4), Босния и Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5).

Группа F

22:45. Дания - Израиль - 5:0

22:45. Австрия - Шотландия - 0:1

22:45. Фарерские острова - Молдова - 2:1

Очки: Дания - 18, Израиль - 10, Шотландия - 8, Австрия - 7, Фарерские острова - 1, Молдова - 1.

Группа G

22:45. Черногория - Латвия - 0:0

22:45. Норвегия - Гибралтар - 5:1

22:45. Нидерланды - Турция - 6:1

Очки: Нидерланды - 13, Норвегия - 13, Турция - 11, Черногория - 8, Латвия - 5, Гибралтар – 0.

Группа H

22:45. Россия - Мальта - 2:0

22:45. Словакия - Кипр - 2:0

22:45. Хорватия - Словения - 3:0

Очки: Хорватия - 13, Россия - 13, Словакия - 9, Словения - 7, Мальта - 4, Кипр - 4.

Товарищеская встреча

22:45. Люксембург - Катар - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Türkiyə millisi darmadağın olub, Serbiya xal itirib

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