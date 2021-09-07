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ЧМ-2022: В матче Азербайджан - Португалия забит второй гол

ЧМ-2022: В матче Азербайджан - Португалия забит второй гол Стартовал матч отборочного раунда чемпионата мира между сборными Азербайджана и Португалии
Футбол
7 сентября 2021 г. 20:31
ЧМ-2022: В матче Азербайджан - Португалия забит второй гол

Португалия ведет в матче против Азербайджана, проходящем на Олимпийском стадионе в Баку в рамках отборочного раунда чемпионата мира.

Как передает Report, на 31-ой минуте футболист гостей Андре Силва забил второй гол в ворота сборной Азербайджана.

20:25

В матче между сборными Азербайджана и Португалии, проходящем в рамках отборочного раунда чемпионата мира, открыт счет.

Как передает Report, гол на 26-ой минуте забил игрок сборной Португалии Бернарду Силва.

20:00

Стартовал матч отборочного раунда чемпионата мира между сборными Азербайджана и Португалии.

Как сообщает Report, встреча на Олимпийском стадионе в Баку началась в 20:00.

Судействовать в матче будет итальянский рефери ФИФА Марко Гуида.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Azərbaycan - Portuqaliya matçında 2-ci qol vurulub

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