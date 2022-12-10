ЧМ-2022: Стали известны стартовые составы Марокко и Португалии

Стали известны стартовые составы Марокко и Португалии на матч 1/4 финала ЧМ.

Стали известны стартовые составы Марокко и Португалии на матч 1/4 финала ЧМ.

Report представляет составы.

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Аттьят-Аллах, Эль-Ямик, Амалла, Амрабат, Буфаль, Зиеш, Унаи, Эн-Несири.

Запасные: Мунир, Тагнаути, Банун, Дари, Абухляль, Жабран, Зарури, Сабири, Хамдалла, Чеддира, Шаир, Эззалзули, Эль-Ханнус.

Португалия: Диогу Кошта, Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Бернарду Силва, Невеш, Отавио, Бруно Фернандеш, Жоау Феликс, Рамуш.

Запасные: Жозе Са, Патрисиу, Криштиану Роналду, Андре Силва, Антониу Силва, Витинья, Жоау Мариу, Канселу, Карвалью, Леау, Матеус Нунес, Орта, Палинья.

37-летний форвард португальцев Криштиану Роналду остался в запасе во второй раз подряд. Он также не попал в стартовый состав на игру 1/8 финала против Швейцарии (6:1).

Отметим, что матч Марокко — Португалия состоится сегодня, 10 декабря и начнется в 19:00.