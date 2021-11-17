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ЧМ-2022: Стал известен состав корзин для жеребьевки плей-офф

ЧМ-2022: Стал известен состав корзин для жеребьевки плей-офф Определены корзины жеребьевки плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Футбол
17 ноября 2021 г. 03:18
ЧМ-2022: Стал известен состав корзин для жеребьевки плей-офф

Определены корзины жеребьевки плей-офф европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, 12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные.

Так, сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции, России и Уэльса. В число несеяных вошли команды Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины. Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта 2022 года, финальные - 28-29 марта.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Англии, Дании и Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

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