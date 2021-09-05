ЧМ-2022: Состоятся заключительные матчи V тура

Сегодня в Европе состоятся заключительные матчи V тура в рамках отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу.
Как сообщает Report, во второй день в 5 группах будет сыграно 12 матчей.
В группе B Испания принимает Грузию, а Греция - Косово.
Чемпион Европы Италия встретится со Швейцарией. В другом матче группы C встретятся Болгария и Литва.
ЧМ-2022, отборочный раунд
V тур
Группа В
22:45. Испания - Грузия
22:45. Косово - Греция
Швеция - 3 (3 игры), Испания - 7 (4), Косово - 3 (3), Греция - 2 (2), Грузия - 1, (4).
Группа C
20:00. Болгария - Литва
22:45. Швейцария - Италия
Италия - 10 (4 игры), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 4 (3), Болгария - 2 (4 игры), Литва - 0 (3).
Группа E
17:00. Беларусь - Уэльс
22:45. Бельгия - Чехия
Бельгия - 10 (4 матча), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3).
Группа I
20:00. Албания - Венгрия
20:00. Англия - Андорра
22:45. Сан-Марино - Польша
Англия - 12, Польша - 7, Венгрия - 7, Албания - 6, Андорра - 3, Сан-Марино – 0.
Группа J
20:00. Исландия - Северная Македония
22:45. Румыния - Лихтенштейн
22:45. Германия - Армения
Армения - 10, Германия - 9, Северная Македония - 7, Румыния - 6, Исландия - 3, Лихтенштейн - 0.