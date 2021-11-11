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ЧМ 2022: Северная Македония громит Армению

ЧМ 2022: Северная Македония громит Армению Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.
Футбол
11 ноября 2021 г. 23:11
ЧМ 2022: Северная Македония громит Армению

Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.

Как передает Report, уже завершились 4 матча первого дня. Все эти игры проходили на постсоветском пространстве.

В группе H сборная России дома обыграла Кипр 6:0 и обеспечила себе прямую путевку в финал.

В группе B Грузия неожиданно победила Швецию. Оба гола забил Хвича Кварацхелия, сын бывшего игрока сборной Азербайджана Бадри Кварацхелии.

В группе J Армения проиграв дома Северной Македонии 0:5, потеряла все надежды на выход в плей-офф.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya DÇ-2022-yə yaxınlaşıb, Gürcüstan İsveçi büdrədib, Ermənistan darmadağın olub

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