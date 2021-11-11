ЧМ 2022: Северная Македония громит Армению

Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.

Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.

Как передает Report, уже завершились 4 матча первого дня. Все эти игры проходили на постсоветском пространстве.

В группе H сборная России дома обыграла Кипр 6:0 и обеспечила себе прямую путевку в финал.

В группе B Грузия неожиданно победила Швецию. Оба гола забил Хвича Кварацхелия, сын бывшего игрока сборной Азербайджана Бадри Кварацхелии.

В группе J Армения проиграв дома Северной Македонии 0:5, потеряла все надежды на выход в плей-офф.