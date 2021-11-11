ЧМ 2022: Северная Македония громит Армению

Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.
Как передает Report, уже завершились 4 матча первого дня. Все эти игры проходили на постсоветском пространстве.
В группе H сборная России дома обыграла Кипр 6:0 и обеспечила себе прямую путевку в финал.
В группе B Грузия неожиданно победила Швецию. Оба гола забил Хвича Кварацхелия, сын бывшего игрока сборной Азербайджана Бадри Кварацхелии.
В группе J Армения проиграв дома Северной Македонии 0:5, потеряла все надежды на выход в плей-офф.