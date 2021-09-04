ЧМ-2022: Сербия обыграла Люксембург, Россия Кипр

Стартовал V тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Стартовал V тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, первый матч дня прошел в группе D между Финляндией и Казахстаном. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

В группе А Азербайджан в гостях сыграл вничью с Ирландией - 1:1. В другой игре группы Сербия дома обыграла Люксембург - 4:1.

ЧМ-2022, отборочный раунд

V тур

4 сентября

Группа А

20:00. Ирландия - Азербайджан - 1:1

20:00. Сербия - Люксембург - 4:1

Португалия - 10 (4 матча), Сербия - 10 (4), Люксембург - 6 (4), Азербайджан - 1 (4), Ирландия - 1 (4).

Группа D

17:00. Финляндия - Казахстан - 1:0

Франция - 8 (4 игры), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Группа G

20:00. Латвия - Норвегия - 0:2

Турция - 8, Нидерланды - 7, Черногория - 7, Норвегия - 7, Латвия - 4, Гибралтар - 0.

Группа H

20:00. Кипр - Россия - 0:2

20:00. Словения - Мальта - 1:0

Хорватия - 7, Россия - 7, Словакия - 6, Кипр - 4, Словения - 4, Мальта - 4.