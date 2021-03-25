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ЧМ-2022: Сегодня в Европе завершится первый тур отборочного раунда

ЧМ-2022: Сегодня в Европе завершится первый тур отборочного раунда Сегодня пройдут очередные матчи отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне
Футбол
25 марта 2021 г. 07:44
ЧМ-2022: Сегодня в Европе завершится первый тур отборочного раунда

Сегодня пройдут очередные матчи отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.

Как передает Report, во второй день I тура в группах B, C, F, I и J состоятся 13 матчей.

В группе B сборная Испании примет Грецию, а Швеция Грузию. Италия также начнет отборочный раунд дома. В группе С, команда возглавляемая Роберто Манчини, встретится с Северной Ирландией.

Отборочный раунд ЧМ-2022

I тур

25 марта

Группа В.

23:45. Испания - Греция

23:45. Швеция - Грузия

Группа C.

21:00. Болгария - Швейцария

23:45. Италия - Северная Ирландия

Группа F.

21:00. Израиль - Дания

23:45. Шотландия - Австрия

23:45. Молдова - Фарерские острова

Группа I.

23:45. Англия - Сан-Марино

23:45. Венгрия - Польша

23:45. Андорра - Албания

Группа J.

23:45. Германия - Исландия

23:45. Румыния - Северная Македония

23:45. Лихтенштейн - Армения.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Bu gün seçmə mərhələdə daha 13 oyun keçiriləcək

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