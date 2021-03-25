ЧМ-2022: Сегодня в Европе завершится первый тур отборочного раунда

Сегодня пройдут очередные матчи отборочного раунда ЧМ-2022 в европейской зоне.
Как передает Report, во второй день I тура в группах B, C, F, I и J состоятся 13 матчей.
В группе B сборная Испании примет Грецию, а Швеция Грузию. Италия также начнет отборочный раунд дома. В группе С, команда возглавляемая Роберто Манчини, встретится с Северной Ирландией.
Отборочный раунд ЧМ-2022
I тур
25 марта
Группа В.
23:45. Испания - Греция
23:45. Швеция - Грузия
Группа C.
21:00. Болгария - Швейцария
23:45. Италия - Северная Ирландия
Группа F.
21:00. Израиль - Дания
23:45. Шотландия - Австрия
23:45. Молдова - Фарерские острова
Группа I.
23:45. Англия - Сан-Марино
23:45. Венгрия - Польша
23:45. Андорра - Албания
Группа J.
23:45. Германия - Исландия
23:45. Румыния - Северная Македония
23:45. Лихтенштейн - Армения.