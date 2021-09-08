ЧМ-2022: Сегодня в Европе пройдут заключительные матчи VI тура

Сегодня завершится шестой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Сегодня завершится шестой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, в заключительный день в 5 группах состоятся 12 матчей.

В группе B Испания принимает Косово, а Швеция Грецию. В группе C Италия встретится в родных стенах с Литвой. Швейцария же, прояснит свои отношения с Северной Ирландией.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VI тур

8 сентября

Группа В

22:45. Косово - Испания

22:45. Греция - Швеция

Очки: Испания - 10 (5 игр), Швеция - 9 (3), Косово - 4 (4), Греция - 3 (3), Грузия - 1 (5).

Группа C

22:45. Северная Ирландия - Швейцария

22:45. Италия - Литва

Очки: Италия 11 (5 игр), Швейцария - 7 (3), Болгария - 5 (5), Северная Ирландия - 4 (3), Литва - 0 (4).

Группа E

22:45. Беларусь - Бельгия

22:45. Уэльс - Эстония

Очки: Бельгия - 13 (5 игр), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0(3).

Группа I

22:45. Венгрия - Андорра

22:45. Албания - Сан-Марино

22:45. Польша - Англия

Очки: Англия - 15, Польша - 10, Албания - 9, Венгрия - 7, Андорра - 3, Сан-Марино - 0.

Группа J

20:00. Армения - Лихтенштейн

22:45. Северная Македония - Румыния

22:45. Исландия - Германия

Очки: Германия, 12, Армения - 10, Румыния - 9, Северная Македония - 8, Исландия - 4, Лихтенштейн - 0.