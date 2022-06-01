ЧМ-2022: Сегодня состоится перенесенный матч плей-офф

Сегодня состоится перенесенный полуфинальный матч плей-офф ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины по футболу.

Сегодня состоится перенесенный полуфинальный матч плей-офф ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины по футболу.

Как сообщает Report, игра на стадионе "Хемпден Парк" в Глазго начнется в 22:45 по бакинскому времени. Встречу проведет рефери ФИФА из Нидерландов Дэнни МакКелли.

Победитель пары встретится в Кардиффе 5 июня с Уэльсом в финале, которая определит обладателя последней путевки на ЧМ-2022.

ЧМ-2022, плей-офф, полуфинал

Перенесенная игра

1 июня

22:45. Шотландия - Украина

Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).

Глазго, стадион Хемпден Парк.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.