ЧМ-2022: Сегодня состоится перенесенный матч плей-офф

Сегодня состоится перенесенный полуфинальный матч плей-офф ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины по футболу.
Как сообщает Report, игра на стадионе "Хемпден Парк" в Глазго начнется в 22:45 по бакинскому времени. Встречу проведет рефери ФИФА из Нидерландов Дэнни МакКелли.
Победитель пары встретится в Кардиффе 5 июня с Уэльсом в финале, которая определит обладателя последней путевки на ЧМ-2022.
ЧМ-2022, плей-офф, полуфинал
Перенесенная игра
1 июня
22:45. Шотландия - Украина
Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).
Глазго, стадион Хемпден Парк.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.