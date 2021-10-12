ЧМ-2022: Сегодня сборная Азербайджана проведет свой очередной матч

Сборная Азербайджана по футболу сегодня сыграет свой очередной матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Сборная Азербайджана по футболу сегодня сыграет свой очередной матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает Report, команда, которую тренирует Джанни Де Бьязи, в 7-й встрече группы A примет сербскую сборную.

Поединок, который пройдет на стадионе имени Райко Митича в Белграде, начнется в 22:45 по бакинскому времени. Судить ее будет рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Отметим, что первая встреча этих команд в Баку, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

ЧМ-2022, отборочный этап

VIII тур

Группа А.

22:45. Сербия - Азербайджан

Судьи: Эрик Ламбрехтс, Риен Ванизер, Жо Де Вэрдт, Натан Вербумен (все - Бельгия)

Белград. Стадион Райко Митич.

Очки: Сербия - 14 (6 матчей), Португалия - 13 (5), Люксембург - 6 (5), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (6).