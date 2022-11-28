ЧМ-2022: Сегодня будут проведены последние игры II тура группового этапа

В рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре сегодня будут проведены последние игры второго тура.
Как сообщает
Первый матч дня состоится между Камеруном и Сербией в группе G. В другой встрече этой группы Бразилия встретится со Швейцарией.
В группе H сойдутся Южная Корея и Гана, а также Португалия и Уругвай.
ЧМ-2022
Групповой этап, II тур
Группа G
14:00. Камерун - Сербия
20.00. Бразилия - Швейцария
Очки: Бразилия - 3, Швейцария - 3, Камерун - 0, Сербия - 0.
Группа Н
17:00. Южная Корея - Гана
23:00. Португалия - Уругвай
Очки: Португалия - 3, Уругвай - 1, Южная Корея - 1, Гана - 0.
Отметим, что в плей-офф турнира обеспечила себе путевку только сборная Франции.