ЧМ-2022: Сегодня Азербайджан сыграет с Сербией

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира в 2022 году

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира в 2022 году.

Как передает Report, подопечные Джанни де Бьязи во второй официальной встрече в группе А будут принимать сборную Сербии. Игра на Бакинском олимпийском стадионе стартует в 20:00.

До сих пор сборные Азербайджана и Сербии встречались 5 раз: 4 раза в официальных матчах, и в одной товарищеской встрече. 1 победа на счету Азербайджана, трижды победу праздновали балканцы, еще в одном противостоянии была зафиксирована ничья. По разнице мячей впереди сербы – 14:6.

В составе "милли" травмирован защитник Бахлул Мустафазаде. Выход на поле футболиста "Сабаха" под вопросом. Сербы же не смогут воспользоваться услугами трех игроков: защитника немецкого "Вердера" Милоша Велковича, форварда российского "Рубина" Джордже Деспотовича и защитника итальянской "Фиорентины" Николы Миленковича.

Напомним, что в первом матче в группе сборная Азербайджана с минимальным счетом уступила на выезде Португалии, а затем в товарищеской встрече уступила Катару – 1:2. Коллектив Драгана Стойковича победил ирландцев со счетом 3:2, а затем разошелся миром с Португалией – 2:2.

На данный момент гости с 4 баллами лидируют в турнирной таблице. Не имеющий очков Азербайджана расположился на 4-ом месте.

Отборочный турнир ЧМ-2022

III тур

Группа A

20:00. Азербайджан - Сербия

Арбитры: Рой Райншрайбер, Давид Элиас Битон, Саги Метцамбер, Давид Фуксман (Израиль)

Бакинский олимпийский стадион

Турнирная ситуация: Сербия - 4, Португалия - 4, Люксембург - 3, Азербайджан - 0, Ирландия - 0.

В других матчах этой группы Люксембург встретится с Португалией, а Катар с Ирландией.