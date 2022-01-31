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ЧМ-2022: Сборная Канады обыграла команду США

ЧМ-2022: Сборная Канады обыграла команду США Сборная Канады со счетом 2:0 дома обыграла команду США в матче десятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года среди команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Футбол
31 января 2022 г. 03:58
ЧМ-2022: Сборная Канады обыграла команду США

Сборная Канады со счетом 2:0 дома обыграла команду США в матче десятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года среди команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Как передает Report, голы забили Кайл Ларин (7-я минута) и Самуэль Адекугбе (90+5).

Для 26-летнего форварда "Бешикташа" Ларина этот гол стал 23-м в составе сборной Канады. Он вышел на единоличное первое место по количеству мячей за канадскую сборную, обогнав Дуэйна Де Розарио, в активе которого 22 мяча.

Таким образом, сборная Канады набрала 22 очка после 10 матчей и занимает первое место в таблице отборочного турнира, американцы располагаются на второй строчке с 18 очками. В следующем матче канадцы 3 февраля на выезде сыграют со сборной Сальвадора, американцы в тот же день примут команду Гондураса.

Отметим, что на чемпионат мира 2022 года квалифицируются три лучшие команды отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ по итогам 14 туров. Четвертая сборная проведет стыковые матчи за право попадания в финальную часть турнира в Катаре с лучшей командой по итогам отбора в зоне Океании.

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