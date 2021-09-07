ЧМ-2022: Сборная Азербайджана сыграет с командой Португалии

Сборная Азербайджана проведет очередную игру в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году

Сборная Азербайджана проведет очередную игру в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году.

Как передает Report, подопечные Джанни Де Бьязи в своем 5-ом матче в группе А встретятся с командой Португалии. Матч пройдет в 20:00 на Олимпийском стадионе в Баку.

Игру будет судить итальянский рефери ФИФА Марко Гуида. Помогут ему Филиппо Мели, Алессандро Костанцо и Фабио Мареска.

Напомним, что у сборной Азербайджана серьезные потери: Максим Медведев и Рустам Ахмедзаде получили травмы, а Антон Кривоцюк вынужден пропустить игру из-за карточки.

Криштиану Роналду, также получивший желтую карточку в предыдущем матче, не приехал в Баку.