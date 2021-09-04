ЧМ-2022: Сборная Азербайджана станет гостем Ирландии

07:30

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свою очередную игру на отборочном этапе Чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает Report, коллектив, в котором главным тренером является Джанни Де Бьязи, будет представлять Ирландию в своем 4-м испытании в группе А. Встреча состоится на стадионе "Aviva" в Дублине и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Матч будет вести рефери ФИФА из Франции Жером Брисар. Ему помогут судьи боковой линии Бенджамин Пежес и Эрван Финжан. Функции четвертого судьи будет выполнять Микаэль Лезаж. Систему VAR будет контролировать рефери Стефани Фраппар.

В составе сборной Азербайджана потерь перед матчем нет. У хозяев поля Дара О Ши и Натан Коллинз пропустят матч из-за травм.

Сборные Ирландии и Азербайджана, не набравшие очков после 3-х игр, делят 4-5-е места. В другом матче этой группы Сербия встретится дома с Люксембургом.

Отборочный этап ЧМ-2022

Группа А

22:45. Ирландия-Азербайджан

Судьи: Жером Брисар, Бенжамен Пежес и Эрван Финжан, Микаэль Лезаж (Франция)

Дублин, стадион "Aviva"

Очки: Португалия - 10. Сербия - 7. Люксембург - 6. Ирландия - 0. Азербайджан - 0.