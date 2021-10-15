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ЧМ-2022: Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу

ЧМ-2022: Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Перу.
Футбол
15 октября 2021 г. 06:34
ЧМ-2022: Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Перу.

Как передает Report, встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" и завершилась победой сборной Аргентины со счетом 1:0.

Победный гол на 43-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Результативной передачей отметился Науэль Молина. Нападающий Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

Аргентина осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Команда еще не проигрывала в нынешнем отборе ЧМ-2022. От лидирующей сборной Бразилии команда отстает на 4 очка.

Перу занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

В ноябре Аргентине предстоит провести два матча отборочного этапа ЧМ-2022. 11 ноября команда сыграет с Уругваем, а 16 ноября встретится с Бразилией.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Argentina yığması Peruya qalib gəlib

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