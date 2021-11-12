ЧМ-2022: Разгром от Германии и Хорватии, Португалия теряет очки

Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.

Еще шесть матчей девятого тура прошли в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.

Как сообщает Report, сборная Португалии была гостем Ирландии в группе А, в которую также входит сборная Азербайджана. Представитель Пиренеев, не сумевший победить соперника, потерял важные очки.

В группе B испанская команда на выезде обыграла Грецию с минимальным счетом. В группе H Хорватия обыграла Мальту - 7:1, а немецкая команда забила дома 8 безответных голов Лихтенштейну.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IX тур

11 ноября

Группа А.

21:00. Азербайджан - Люксембург - 1:3

23:45. Ирландия - Португалия - 0:0

Очки: Сербия - 17 (7 матчей), Португалия - 16 (6), Люксембург - 9 (7), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (8).

Группа В.

21:00. Грузия - Швеция - 2:0

23:45. Греция - Испания - 0:1

Очки: Швеция - 15 (7 матчей), Испания - 13 (6), Греция - 9 (6), Грузия - 7 (8), Косово - 4 (7).

Группа H.

21:00. Россия - Кипр - 6:0

23:45. Мальта - Хорватия - 1:7

23:45. Словакия - Словения - 2:2

Очки: Россия - 19, Хорватия - 17, Словакия - 10, Словения - 10, Мальта - 5, Кипр - 5.

Группа J.

21:00. Армения - Северная Македония - 0:5

23:45. Румыния - Исландия - 0:0

23:45. Германия - Лихтенштейн - 9:0

Очки: Германия - 21, Северная Македония - 15 (9 игр), Румыния - 13, Армения - 12 (9), Исландия - 8, Лихтенштейн - 1.

Товарищеская игра

21:00. Сербия - Катар - 4:0

23:09

Стартовал девятый тур отборочного раунда чемпионата мира 2022 года по футболу.

Как передает Report, уже завершились 4 матча первого дня. Все эти игры проходили на постсоветском пространстве.

В группе H сборная России дома обыграла Кипр 6:0 и обеспечила себе прямую путевку в финал.

В группе B Грузия неожиданно победила Швецию. Оба гола забил Хвича Кварацхелия, сын бывшего игрока сборной Азербайджана Бадри Кварацхелии.

В группе J Армения проиграв дома Северной Македонии 0:5, потеряла все надежды на выход в плей-офф.