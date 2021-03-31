ЧМ-2022: Разгром от Бельгии и Нидерландов, Турция теряет очки

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала Латвию

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала Латвию.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ататюрк Олимпьят" в Стамбуле и завершилась ничьей со счетом 3:3.

За турецкую национальную команду голы забили Кенан Караман, Хакан Чалханоглу и Бурак Йилмаз, успешно реализовавший пенальти. У гостей отличились Робертс Савалниекс, Роберт Ульдрикис и Давис Икауниекс.

В других матчах группы G сборная Нидерландов разгромила национальную команду Гибралтара (7:0), а Черногория проиграла Норвегии (0:1).

ЧМ-2022, отборочный раунд

III тур

30 марта

Группа А.

20:00. Азербайджан - Сербия - 1:2

Голы: Эмин Махмудов, 59 (с пенальти) - Александр Митрович, 16, 81

22:45. Люксембург - Португалия - 1:3

Товарищеская встреча

22:45. Катар - Ирландия - 1:1

Очки: Португалия - 7, Сербия - 7, Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ирландия - 0

Группа E.

22:45. Уэльс - Чехия - 1:0

22:45. Бельгия - Беларусь - 8:0

Очки: Бельгия - 7, Чехия - 4, Уэльс - 3, Беларусь - 3, Эстония - 0

Группа G.

22:45. Гибралтар - Нидерланды - 0:7

22:45. Черногория - Норвегия - 0:1

22:45. Турция - Латвия - 3:3

Очки: Турция - 7, Нидерланды - 6, Черногория - 6, Норвегия - 6, Латвия - 1, Гибралтар - 0

Группа H

20:00. Кипр - Словения - 1:0

22:45. Словакия - Россия - 2:1

22:45. Хорватия - Мальта - 3:0

Очки: Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта - 1.