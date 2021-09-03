ЧМ-2022: Прошли заключительные матчи IV тура

Состоялись заключительные матчи четвертого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Состоялись заключительные матчи четвертого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Как передает Report, во второй день в 5 группах состоялись 12 матчей.

В группе B Испания уступила Швеции 1:2, а Косово обыграла Грузию 1:0.

Чемпион Европы Италия не смогла сломить сопротивление Болгарии - 1:1. В другом матче группы C Литва дома проиграла Северной Ирландии - 1:4.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IV тур

Группа В.

20:00. Грузия - Косово - 0:1

22:45. Швеция - Испания - 2:1

Швеция - 9 (3 игры), Испания - 7 (4), Косово - 3 (3), Греция - 2 (2), Грузия - 1, (4).

Группа C.

22:45. Литва - Северная Ирландия - 1:4

22:45. Италия - Болгария - 1:1

Италия - 10 (4 игры), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 4 (3), Болгария - 2 (4 игры), Литва - 0 (3).

Группа E.

22:45. Эстония - Бельгия - 2:5

22:45. Чехия - Беларусь - 1:0

Бельгия - 10 (4 матча), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3).

Группа I.

22:45. Андорра - Сан-Марино - 2:0

22:45. Венгрия - Англия - 0:4

22:45. Польша - Албания - 4:1

Англия - 12, Польша - 7, Венгрия - 7, Албания - 6, Андорра - 3, Сан-Марино - 0

Группа J

22:45. Лихтенштейн - Германия - 0:2

22:45. Северная Македония - Армения - 0:0

22:45. Исландия - Румыния - 0:2

Армения - 10, Германия - 9, Северная Македония - 7, Румыния - 6, Исландия - 3, Лихтенштейн - 0.