ЧМ-2022: Победы сборных Шотландии, Украины и Швеции

Продолжается седьмой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Как передает Report, выступая в группе А сборная Азербайджана в Баку уступила Ирландии 0:3.
В группе B Швеция с аналогичным счетом обыграла Косово, а Греция - Грузию со счетом 2:0.
Сборная Украины в группе D переиграла Финляндию. Встреча проходила на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счетом 2:1.
На 4-й минуте нападающий украинцев Андрей Ярмоленко из-за пределов штрафной пробил в нижний угол. Вратарь прыгнул, но не достал мяч. На 29-й минуте форвард сборной Финляндии Теэму Пукки сравнял счёт. Угловой подали финны, и после неразберихи в штрафной Пукки отличился, пробив с близкого расстояния. Спустя шесть минут форвард украинской команды Роман Яремчук вывел гостей вперед, получив мяч в середине штрафной, развернулся и вколотил его в сетку.
Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей.
ЧМ-2022, отборочный раунд
VII тур
9 октября
Группа А.
20:00. Азербайджан - Ирландия - 0:3
Очки: Португалия - 13 (5 игр), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (6).
Группа В.
20:00. Швеция - Косово - 3:0
20:00 Грузия - Греция - 0:2
Очки: Испания - 13 (6 матчей), Швеция - 12 (5), Греция - 9 (5), Косово - 4 (6), Грузия - 1 (5).
Группа C.
17:00. Литва - Болгария - 3:1
Очки: Италия 14 (6 матчей), Швейцария - 8 (4), Северная Ирландия - 5 (4), Болгария - 5 (6), Литва - 3 (6).
Группа D.
17:00. Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2
20:00. Финляндия - Украина - 1:2
Очки: Франция - 12 (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).