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ЧМ-2022: Определится обладатель последней путевки в европейскую зону

ЧМ-2022: Определится обладатель последней путевки в европейскую зону Сегодня состоится финальный матч плей-офф ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины.
Футбол
5 июня 2022 г. 08:12
ЧМ-2022: Определится обладатель последней путевки в европейскую зону

Сегодня состоится финальный матч плей-офф ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины.

Как сообщает Report, встреча, которая пройдет на стадионе "Cardiff City Stadium" в Кардиффе начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Судейскую бригаду возглавит испанский арбитр ФИФА Матеу Лаос. После этой игры определится обладатель последней путевки на ЧМ-2022 в европейскую зону.

ЧМ-2022, плей-офф, финал

5 июня

20:00. Уэльс - Украина

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Кардифф. Cardiff City Stadium.

Отметим, что УЕФА изменил время проведения полуфинальных и финальных матчей из-за войны в Украине. В полуфинале Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Avropa zonası üzrə sonuncu vəsiqənin sahibi müəyyənləşir

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