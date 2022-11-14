ЧМ-2022: Определились составы всех участников

Определились составы всех участников чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в этом году.

Определились составы всех участников чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в этом году.

Как сообщает Report , последней страной, представившей в ФИФА заявку на участие в турнире, стал Тунис.

Вратари: Аймен Дамен ("Спортиф Сфаксиен"), Моуэз Хассан ("Африка"), Бешир Бен Саид ("Монастир", США), Аймен Матлути ("Этуаль дю Сахель").

Защитники: Али Абди ("Кан", Франция), Мохамед Драгер ("Люцерн", Швейцария), Али Маалул ("Аль-Ахли", Египет), Ваджди Кешрида ("Атромитос", Греция), Надер Гандри ("Африканский клуб"), Яссин Мериа ("Эсперанс"), Билель Ифа ("Кувейт", Кувейт), Дилан Бронн ("Салернитана", Италия), Монтассар Тальби ("Лорьян", Франция).

Полузащитники: Эллис Схири ("Кельн", Германия), Гайлен Чаалали, Мохамед Али Бен Ромдхан (оба – "Эсперанс"), Аисса Лайдуни ("Ференцварош", Венгрия), Ферджани Сасси ("Аль-Духаиль", Катар), Ганнибал Межбри ("Бирмингем", Англия).

Нападающие: Юссеф Мсакни ("Аль-Араби", Катар), Сейфеддин Джазири ("Замалек", Египет), Наим Слити ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия), Иссам Джебали ("Оденсе", Дания), Таха Яссин Хенисси ("Кувейт", Кувейт), Анис Бен Слиман ("Брондбю", Дания), Вахби Хазри ("Монпелье", Франция).