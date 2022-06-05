ЧМ-2022: Определились 30 из 32 сборных-участников финала

Стали известны 30 из 32 сборных, которые примут участие на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.

Стали известны 30 из 32 сборных, которые примут участие на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.

Как передает Report, среди европейских сборных на ЧМ-2022 отбор пришли Бельгия, Англия, Дания, Германия, Испания, Польша, Нидерланды, Португалия, Франция, Сербия, Хорватия, Швейцария и Уэльс.

Южная Америка: Бразилия, Эквадор, Аргентина, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Камерун, Сенегал, Тунис.

Азия: Иран, Саудовская Аравия, Катар (как страна-организатор), Южная Корея, Япония.

Северная Америка: США, Канада, Мексика.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Две оставшиеся путевки разыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии (матч состоится 14 июня), а также победитель пары Перу - (ОАЭ/Австралия) (13 июня).