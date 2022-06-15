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ЧМ-2022: Определены составы групп

ЧМ-2022: Определены составы групп Сборная Коста-Рики стала последней, 32-й командой, которая примет участие в чемпионате мира в Катаре.
Футбол
15 июня 2022 г. 04:38
ЧМ-2022: Определены составы групп

Сборная Коста-Рики стала последней, 32-й командой, которая примет участие в чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Report, известны все команды, прошедшие квалификацию на ЧМ после плей-офф:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды,

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс,

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша,

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис,

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония,

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия,

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун,

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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