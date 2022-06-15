ЧМ-2022: Определены составы групп

Сборная Коста-Рики стала последней, 32-й командой, которая примет участие в чемпионате мира в Катаре.
Как сообщает Report, известны все команды, прошедшие квалификацию на ЧМ после плей-офф:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды,
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс,
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша,
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис,
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония,
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия,
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун,
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.