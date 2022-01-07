О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЧМ-2022: Месси может пропустить игры отборочного этапа

ЧМ-2022: Месси может пропустить игры отборочного этапа Звездный футболист сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить две игры отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Футбол
7 января 2022 г. 11:52
ЧМ-2022: Месси может пропустить игры отборочного этапа

Звездный футболист сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить две игры отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Tyc Sports, главный тренер команды Лионель Скалони порекомендовал зараженному коронавирусом 35-летнему нападающему пропустить игры со сборными Чили и Колумбии.

Месси пока не ответил на рекомендацию специалиста.

Сборная Аргентины 28 января сыграет с Чили, а 2 февраля примет команду Колумбии. Команда Лионеля Месси преждевременно обеспечила выход в ЧМ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Messi seçmə mərhələ oyunlarını buraxa bilər

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
5 января 2022 г. 15:53
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi