ЧМ-2022: Месси может пропустить игры отборочного этапа

Звездный футболист сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить две игры отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Звездный футболист сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить две игры отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Tyc Sports, главный тренер команды Лионель Скалони порекомендовал зараженному коронавирусом 35-летнему нападающему пропустить игры со сборными Чили и Колумбии.

Месси пока не ответил на рекомендацию специалиста.

Сборная Аргентины 28 января сыграет с Чили, а 2 февраля примет команду Колумбии. Команда Лионеля Месси преждевременно обеспечила выход в ЧМ.