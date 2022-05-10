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ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина будет переигран

ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина будет переигран Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии будет переигран.
Футбол
10 мая 2022 г. 07:37
ЧМ-2022: Матч Бразилия - Аргентина будет переигран

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Бразилии будет переигран.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Игра должна была состояться 5 сентября 2021 года в Сан-Паулу. Практически сразу после стартового свистка матч был остановлен.

Причиной тому послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Мартинеса. По данным органов здравоохранения Бразилии, игроки нарушили правила въезда в страну, поскольку указали некорректные данные о местах своего пребывания в течение последних двух недель.

О дате переигровки матча будет сообщено дополнительно.

Отметим, что сборные Аргентины и Бразилии уже квалифицировались в финальную часть чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.

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