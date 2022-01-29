ЧМ-2022: Колумбия уступила Перу на своем поле

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 15-го тура групповой стадии отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Колумбия принимала Перу.

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 15-го тура групповой стадии отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Колумбия принимала Перу.

Как передает Report, встреча завершилась победу гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 85-й минуте - отличился полузащитник Перу Эдисон Флорес.

Благодаря этой победе Перу (20) поднимается на четвёртое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022, позволяющее выйти на мундиаль напрямую. Колумбия (17) же опускается на 6-е место, отставая на одно очко от строчки выше, дающей право на стыковые матчи.

В следующем матче Колумбия сыграет на выезде с Аргентиной (2 февраля, начало – 03:30, бакинское время), а Перу примет Эквадор (2 февраля, 06:00).