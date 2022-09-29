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ЧМ-2022: Иностранные болельщики должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19

ЧМ-2022: Иностранные болельщики должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19 Иностранные болельщики, желающие посмотреть чемпионат мира по футболу в Катаре, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну.
Футбол
29 сентября 2022 г. 20:48
ЧМ-2022: Иностранные болельщики должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19

Иностранные болельщики, желающие посмотреть чемпионат мира по футболу в Катаре, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на катарские СМИ, анализ необходимо сдать за 48 часов до поездки. Перед поездкой фанаты должны загрузить на телефон приложение под названием Ehteraz и опубликовать результат теста в этом приложении.

Данное решение не будет применяться к лицам моложе 18 лет.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Qətər əcnəbi azarkeşlərdən mənfi test nəticəsi tələb edəcək

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