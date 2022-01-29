ЧМ-2022: Хет-трик Рондона принес венесуэльцам победу в матче против Боливии

Сборная Венесуэлы по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Сборная Венесуэлы по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе венесуэльцев хет-трик оформил Саломон Рондон (24, 34, 67-я минуты), также отличился Дарвин Мачис (55).

У боливийцев гол забил Бруно Миранда (38). На 60-й минуте сборная Боливии осталась в меньшинстве - прямую красную карточку получил полузащитник Леонель Хустиниано.

Первое место в турнирной таблице занимают бразильцы, набравшие 36 очков в 14 играх. Вторыми идут аргентинцы (32 очка; 14 игр), третьими - эквадорцы (24; 15), четвертыми - перуанцы (20; 15), далее следуют уругвайцы (19; 15), колумбийцы (17; 15), чилийцы (16; 15), боливийцы (15; 15), парагвайцы (13; 15) и венесуэльцы (10; 15). Сборные Бразилии и Аргентины уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира.

Следующий матч сборная Венесуэлы проведет 2 февраля на выезде против уругвайцев. Команда Боливии 1 февраля дома сыграет с чилийцами.