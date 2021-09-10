О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЧМ-2022: Хет-трик Месси принес аргентинцам победу над боливийцами

ЧМ-2022: Хет-трик Месси принес аргентинцам победу над боливийцами Сборная Аргентины по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Аргентине.
Футбол
10 сентября 2021 г. 05:53
ЧМ-2022: Хет-трик Месси принес аргентинцам победу над боливийцами
Лионель Месси

Сборная Аргентины по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Аргентине.

Как передает Report, хет-трик оформил капитан сборной Аргентины Лионель Месси (14, 65, 89-я минуты). Нападающий забил 79 голов за национальную команду, превзошел результат бразильца Пеле (77 голов) и стал рекордсменом по числу мячей, забитых за южноамериканскую сборную.

Следующий матч аргентинцы проведут 7 октября на выезде против команды Парагвая. Боливийцы в тот же день дома сыграют с командой Эквадора.

В других матчах игрового дня сборная Парагвая обыграла команду Венесуэлы (2:1), уругвайцы были сильнее эквадорцев (1:0), колумбийцы победили чилийцев (3:1).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi