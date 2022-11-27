ЧМ-2022: Начался матч между сборными Германии и Испании

Объявлены стартовые составы Испании и Германии, которые сыграют во втором туре группы E чемпионата мира в Катаре.

Начался матч второго тура группы Е чемпионата мира в Катаре между сборными Германии и Испании.

Как передает Report , стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

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Объявлены стартовые составы Испании и Германии, которые сыграют во втором туре группы E чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Report , команды выйдут на поле со следующими составами:

Германия: Мануэль Нойер, Тило Керер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Давид Раум, Джошуа Киммих, Леон Горецка, Яма Мусиала, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Томас Мюллер.

Испания: Унай Симон, Дани Карвахаль, Родри, Эмерик Ляпорт, Жорди Альба, Гави, Серхио Бускетс, Педри, Марко Асенсио, Дани Олмо, Ферран Торрес.

Отметим, что матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.