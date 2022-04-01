ЧМ-2022: Федерация футбола Алжира потребовала переиграть матч с Камеруном

Федерация футбола Алжира выступила с заявлением, в котором сообщила, что обратилась в ФИФА, чтобы переиграть ответный матч плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 с Камеруном.

Федерация футбола Алжира выступила с заявлением, в котором сообщила, что обратилась в ФИФА, чтобы переиграть ответный матч плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 с Камеруном.

Как передает Report , встреча завершилась со счётом 2:1 после дополнительного времени в пользу камерунцев.

«Алжирская федерация футбола (ФАФ) подала апелляцию в ФИФА на скандальное судейство, исказившее результат ответного матча плей-офф Алжир – Камерун. ФАФ полна решимости использовать все разрешенные законом средства для восстановления своих прав и переиграть матч на условиях, гарантирующих честность и беспристрастность арбитража. ФАФ также просит органы ФИФА начать расследование, чтобы пролить свет на судейство матча Алжир – Камерун», — говорится в заявлении.